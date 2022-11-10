Як повідомляє Politeka.net, український співак Макс Барських присвятив публікацію рідному Херсону, де пройшло його щасливе дитинство. Наразі він радіє, бо Збройні Сили України звільняють його рідний регіон. Пост артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Херсон був окупований росіянами з перших тижнів вторгнення, проте за 2 місяці вся рідня співака пішки вибиралася з міста у бік Кривого Рогу. ЗСУ нещодавно звільнили село Станіслав, де колись проводив зйомки Макс Барських .

"Селище за селищем, місто за містом – кожен кілометр важливий, бо немає жодного населеного пункту на карті, де б не чекали українських воїнів. Сьогодні я щасливий, що наш прапор піднімається над селом Станіслав. Саме тут відбувалися зйомки цього відео. Усе буде Україна", – написав Макс Барських у публікації.

Крім того, Макс Барських опублікував пам'ятні моменти з рідних місць, де він давав не один концерт та зустрів своє дитинство. Фанати підтримують його та кажуть, що так буде з кожним українським містом та селом, яке зараз перебуває в окупації росії.

Нагадаємо, що Барських показав всьому світу силу ЗСУ і мужність українців.

Як повідомляла Politeka, Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.

Також Politeka писала, що Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.