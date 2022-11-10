Как сообщает Politeka.net, украинский певец Макс Барских посвятил публикацию родному Херсону, где прошло его счастливое детство. Сейчас он радуется, потому что Вооруженные Силы Украины освобождают его родной регион. Пост артист опубликовал на своей странице в Instagram.

Херсон был оккупирован россиянами с первых недель вторжения, однако через 2 месяца вся родня певца пешком выбиралась из города в сторону Кривого Рога. ВСУ недавно освободили село Станислав, где когда-то проводил съемки Макс Барских.

"Поселок за поселком, город за городом – каждый километр важен, потому что нет ни одного населенного пункта на карте, где бы не ждали украинских воинов. Сегодня я счастлив, что наш флаг поднимается над селом Станислав. Именно здесь происходили съемки этого видео. Все будет Украина", – написал Макс Барских в публикации.

Кроме того, Макс Барских опубликовал памятные моменты из родных мест, где он давал не один концерт и встретил свое детство. Фанаты поддерживают его и говорят, что так будет с каждым украинским городом и селом, которое сейчас находится в оккупации россии.

Напомним, что Барских показал всему миру силу ВСУ и мужество украинцев.

Как сообщала Politeka, Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.

Также Politeka писала, что Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.