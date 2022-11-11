Дружина Володимира Остапчука показала, яке лихо з нею сталося перед виїздом з України.

Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. Зірка з 2020 року одружений з нотаріусом Христиною, з якою з літа поточного року більше не з'являвся на публіці. Колега Слава Дьомін в інтерв'ю вже встиг розповісти, що у пари почалися серйозні проблеми після того, як Володимир виїхав до дітей до Канади. А нещодавно з'явилася інформація, що Остапчук із дружиною отримали на руки документи про розлучення. Але пара не коментує цю інформацію, не підтверджуючи її, як і не спростовуючи.

Тим часом Христина зібралася знову їхати з України до Відня. При цьому зірка зізнавалася, що важко залишати будинок та рідну країну. Швидше за все, це не чергова маленька подорож до подружок, а щось серйозніше.

А сьогодні зірка вже була у Чернівцях, куди дісталася з порушеннями правил дорожнього руху. А цього разу дружина Остапчука показала, що їй погіршало.

"Дуже вчасно... Завтра в дорогу, млинець", - написала Христина, показуючи градусник із температурою 37,2.

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