Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. Зірка з 2020 року одружений з нотаріусом Христиною, з якою з літа поточного року більше не з'являвся на публіці. Колега Слава Дьомін в інтерв'ю вже встиг розповісти, що у пари почалися серйозні проблеми після того, як Володимир виїхав до дітей до Канади. А нещодавно з'явилася інформація, що Остапчук із дружиною отримали на руки документи про розлучення. Але пара не коментує цю інформацію, не підтверджуючи її, як і не спростовуючи.
Тим часом Христина зібралася знову їхати з України до Відня. При цьому зірка зізнавалася, що важко залишати будинок та рідну країну. Швидше за все, це не чергова маленька подорож до подружок, а щось серйозніше.
А сьогодні зірка вже була у Чернівцях, куди дісталася з порушеннями правил дорожнього руху. А цього разу дружина Остапчука показала, що їй погіршало.
"Дуже вчасно... Завтра в дорогу, млинець", - написала Христина, показуючи градусник із температурою 37,2.
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Нагадаємо, дружина Остапчука після новини про розлучення влаштувала лихацтво на трасі
А ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука після новини про розлучення розповіла про повіт з України
Також Politeka писала, що дружина Остапчука у спокусливому корсеті наголосила на хвилюючих вигинах.