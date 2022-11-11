Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Звезда с 2020 года женат на нотариусе Кристине, с которой с лета текущего года больше не появлялся на публике. Коллега Слава Демин в интервью уже успел рассказать, что у пары начались серьезные проблемы после того, как Владимир уехал к детям в Канаду. А недавно появилась информация, что Остапчук с женой получили на руки документы о разводе. Но пара никак не комментирует данную информацию, не подтверждая ее, как и не опровергая.
Тем временем Кристина собралась снова уезжать из Украины в Вену. При этом звезда признавалась, что тяжело покидать дом и родную страну. Скорее всего, это не очередное маленькое путешествие к подружкам, а что-то серьезней.
А сегодня звезда уже была в Черновцах, куда добралась с нарушениями ПДД. А в этот раз жена Остапчука показала, что ей стало хуже.
"Очень вовремя... Завтра в дорогу, блин", - написала Кристина, показывая градусник с температурой 37,2.
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