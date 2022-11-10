Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк полихачила на трассе после новости о разводе с мужем.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который женат на нотариусе Кристине. Но пару с августа текущего года никто не видел публично вместе. Слава Демин отметил, что после поездки Владимира в Канаду к детям начались проблемы с Кристиной. А недавно появилась новость, что пара получила документы о разводе из суда. Владимир и Кристина никак не комментировали ситуацию, предпочитая молчать.

При этом Кристина не забывает о своем блоге в Инстаграм, где делится с украинцами многим интересным. На днях звезда рассказывала об уезде из Украины в Вену и делилась, что для нее это сейчас сложно решение. А в этот раз жена Остапчука показала, как добиралась в Ужгород из Киева.

"9 часов 45 минут. Три остановки на кофе и заправку. Один хот-дог. В Ужгороде на два часа раньше чем показал навигатор. Вопрос: сколько штрафов будет?", - написала Кристина под первым сторис.

"Уже три штрафа пришло и оплачено", - написала на втором сторис жена Остапчука.

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