Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который женат на нотариусе Кристине. Но пару с августа текущего года никто не видел публично вместе. Слава Демин отметил, что после поездки Владимира в Канаду к детям начались проблемы с Кристиной. А недавно появилась новость, что пара получила документы о разводе из суда. Владимир и Кристина никак не комментировали ситуацию, предпочитая молчать.

При этом Кристина не забывает о своем блоге в Инстаграм, где делится с украинцами многим интересным. На днях звезда рассказывала об уезде из Украины в Вену и делилась, что для нее это сейчас сложно решение. А в этот раз жена Остапчука показала, как добиралась в Ужгород из Киева.

"9 часов 45 минут. Три остановки на кофе и заправку. Один хот-дог. В Ужгороде на два часа раньше чем показал навигатор. Вопрос: сколько штрафов будет?", - написала Кристина под первым сторис.

"Уже три штрафа пришло и оплачено", - написала на втором сторис жена Остапчука.

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Напомним, жена Остапчука в соблазнительном образе показала, какой стала после выпитого шампанского

А еще Politeka сообщала, что жена Остапчука после новости о разводе рассказала об уезде из Украины

Также Politeka писала, что жена Остапчука в соблазнительном корсете подчеркнула волнительные изгибы