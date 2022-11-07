Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк после новости о разводе заговорила о строительстве особняка.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который женат на нотариусе Кристине. А недавно появилась новость о разводе пары спустя два года брака. Владимир и Кристина не комментируют эту информацию, но и не опровергают. Пару последний раз вместе видели еще летом, перед отъездом Остапчука к детям в Канаду.

Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз жена Остапчука решила подловить фанатку, которая перепутала имя ее мужа.

"А что с домом, который вы строили с Александром?", - спросила фанатка.

"Честно говоря, у меня такой же вопрос к Александру.

Александр, ты кто?

Александр, у нас есть дом?

Александр, ты где?", - написала в ответ Кристина.

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