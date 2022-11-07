Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который женат на нотариусе Кристине. А недавно появилась новость о разводе пары спустя два года брака. Владимир и Кристина не комментируют эту информацию, но и не опровергают. Пару последний раз вместе видели еще летом, перед отъездом Остапчука к детям в Канаду.
Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз жена Остапчука решила подловить фанатку, которая перепутала имя ее мужа.
"А что с домом, который вы строили с Александром?", - спросила фанатка.
"Честно говоря, у меня такой же вопрос к Александру.
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Александр, ты кто?
Александр, у нас есть дом?
Александр, ты где?", - написала в ответ Кристина.
Напомним, жена Остапчука на фоне новостей о разводе заговорила, как не падать духом
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