Популярна українська співачка, актриса та блогерка Ганна Трінчер, яка 24 вересня офіційно стала дружиною свого коханого блогера Олександра Волошина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала фрагмент нового кліпу та заінтригувала прем'єрою нової пісні, проте нарвалася на критику шанувальників.

У короткому ролику Анну можна побачити у незвичайному образі – вона перетворилася на просту сільську дівчину в хустці та коротких шортах, яка їде велосипедом. Співачка анонсувала, що прем'єра нової пісні "Зай" відбудеться 17 листопада. "17.11. Прем'єра пісні "зай"", - підписала кадри Трінчер.

Також у ролику можна почути рядок із майбутнього хіта. І саме цей фрагмент викликав обурення у користувачів – Анну звинуватили у плагіаті.

"Щось мені дуже здається, але цю пісню сплагіатили у не менш талановитої артистки Юлії Рознен, пісню "Живи", "Як так вийшло, що ваша пісня повна копія чужої роботи?", "Що ж тут класного, якщо приспів один у один із піснею іншої співачки? Люди, що ви? Просто взяти та вкрасти чуже – багато розуму не потрібно! Ще й у своїх. Соромно за вас, Аня", "Взяти чуже простіше ніж створити своє, це майже як визволителі вирішили забрати, не маючи свого", "Щось мені це нагадує, мелодія взята з пісні іншого артиста", "Класний плагіат", "Що це за відвертий плагіат? Анно, ви як співачка і актриса та ще й блогер низько впали в моїх очах", "Господи і Вам не соромно? Плагіатити пісні?", - пишуть у коментарях.

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