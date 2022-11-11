Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая 24 сентября официально стала женой своего возлюбленного блогера Александра Волошина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила фрагмент нового клипа и заинтриговала премьерой новой песни, однако, нарвалась на критику поклонников.

В коротком ролике Анну можно увидеть в необычном образе – она превратилась в простую деревенскую девушку в платке и коротких шортах, которая едет на велосипеде. Певица анонсировала, що премьера новой песни "Зай" состоится 17 ноября. "17.11. Премьера песни «зай»", - подписала кадры Тринчер.

Также в ролике можно услышать строчку из будущего хита. И именно этот фрагмент вызвал возмущение у пользователей – Анну обвинили в плагиате.

"Что-то мне очень кажется, но эту песню сплагиатили у не менее талантливой артистки Юлии Рознен, песню "Живи", "Как так получилось, что ваша песня полная копия чужой работы?", "Что ж тут классного, если припев один в один с песней другой певицы? Люди, вы что? Просто взять и украсть чужое – много ума не нужно! Еще и у своих. Стыдно за вас, Аня", "Взять чужое проще чем создать свое, это почти как освободители решили унести, не имея своего", "Что-то мне это напоминает, мелодия взята из песни другого артиста", "Классный плагиат", "Что это за откровенный плагиат? Анна, вы как певица и актриса и еще и блогер низко свалились в моих глазах", "Господи и Вам не стыдно? Плагиатить песни?", - пишут в комментариях.

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