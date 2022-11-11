Популярний український актор та зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк, який нещодавно, через чотири роки шлюбу, розлучився з дружиною – дизайнером Тіною Антоненко, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист схвилював фанатів новою серією фотографією з натяком на те, що в його житті з'явилася дівчина.

На знімках Тарас показав себе у різних образах та локаціях, а також виклав фото зі своєю та жіночою рукою, натякаючи на появу у його житті дівчини. Однак, як припустили шанувальники, це можуть бути архівні фото із колишньою дружиною актора. Ще на одній фотографії Тарас показав ескіз татуювання із зображенням жіночого тіла.

У підписі до публікації Цимбалюк загадково написав: "Моменти". А користувачі відразу почали коментувати його нову публікацію: "Інтрига", "У вас хороші моменти спогадів", "Такі живі фото", "Як гарний", "Фото приємні спогади нашого життя", "Тарас, прекрасні моменти. Не важливо це Тіна, або друга тендітна леді. Головне, щоб ви були в цих моментах щасливі", "Наша реальність складається з маленьких моментів повсякденного життя", "Вау, чудово".

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