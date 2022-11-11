Популярный украинский актер и звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который недавно, спустя четыре года брака, развелся с женой – дизайнером Тиной Антоненко, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист взбудоражил фанатов новой серией фотографией с намеком на то, что в его жизни появилась девушка.

На снимках Тарас показал себя в разных образах и локациях, а также выложил фото со своей и женской рукой, намекая на появление в его жизни девушки. Однако, как предположили поклонники, это могут быть архивные фото с бывшей женой актера. На еще одной фотографии Тарас показал эскиз татуировки с изображением женского тела.

В подписи к публикации Цымбалюк загадочно написал: "Моменты". А пользователи тут же принялись комментировать его новую публикацию: "Интрига", "У вас хорошие моменты воспоминаний", "Такие живые фото", "Как хорош", "Фото приятные воспоминания нашей жизни", "Тарас, прекрасные моменты. Не важно это Тина, или вторая хрупкая леди. Главное, чтобы вы были в этих моментах счастливы", "Наша реальность состоит из маленьких моментов повседневной жизни", "Вау, прекрасно".

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