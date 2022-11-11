Популярний український виконавець та учасник "Євробачення" Melovin (Костя Бочаров), який з початку війни повністю українізувався, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував відео зі свого виступу та запросив шанувальників на перший із початку війни концерт у Києві.

На кадрах можна побачити самого Melovin, який виступає на сцені та глядачів, які створюють незвичайну атмосферу концерту. Це всі різні фрагменти виступів артиста, зібрані в одному відео. Також у ролику є інформація про майбутній концерт у Києві, який відбудеться 18 грудня.

У підписі до публікації Костя написав: "Ми з командою вже готові до першої цьогорічної зустрічі з тобою у рідному Києві! Концерт в рамках проекту Wartime.Live, де кожний придбаний тобою квиток наближає наші збройні сили до перемоги. Адже частина коштів ми як і завжди передаємо на допомогу ЗСУ. Чекаю тебе 18 грудня, напередодні дня Святого Миколая, щоб відчути та хочаб на декілька годин поринути в атмосферу свята. Живий бенд, потужний звук та пісні, які зігріють тебе цієї зими!".

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