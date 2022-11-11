Популярный украинский исполнитель и участник "Евровидения" Melovin (Костя Бочаров), который с начала войны полностью украинизировался, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал видео со своего выступления и пригласил поклонников на первый с начала войны концерт в Киеве.

На кадрах можно увидеть самого Melovin, который выступает на сцене и зрителей, которые создают необычную атмосферу концерта. Это все разные фрагменты с выступлений артиста, собранные в одном видео. Также в ролике есть информация о будущем концерте в Киеве, который пройдет 18 декабря.

В подписи к публикации Костя написал: "Мы с командой уже готовы к первой встрече с тобой в родном Киеве! Концерт в рамках проекта Wartime.Live, где каждый приобретенный тобой билет приближает наши Вооруженные силы к победе. Ведь часть средств мы по-прежнему передаем на помощь ВСУ. Жду тебя 18 декабря, накануне дня Святого Николая, чтобы почувствовать и хотя бы на несколько часов погрузиться в атмосферу праздника. Живой бэнд, мощный звук и песни, которые согреют тебя этой зимой!".

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