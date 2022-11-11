Як повідомляє Politeka.net, відомий шеф-кухар та беззмінний суддя кулінарного телепроекту "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво рідко ділиться зі своїми шанувальниками сімейними фото. Однак цього разу вирішив усіх познайомити зі своєю мамою, з якою давно не бачився. Фото з'явилися на його сторінці в Instagram-Stories .

Кулінар понад десять років живе та працює в Україні. Він зізнається, що сумує за батьківщиною – Колумбією. Сьогодні він показав свою маму, яка рік тому спеціально приїхала до нього до Києва. На знімках кулінар зобразив найщасливіші моменти у компанії своєї коханої мами.

"Фото з минулого життя, а здається це було лише вчора. Цінуйте та бережіть один одного. Це неймовірно важливо", - написав Ектор Хіменес-Браво під знімками.

Зірка раніше згадував одну історію з дитинства. Коли він був маленьким, то щоразу прокидався о четвертій ранку. Його мати любила гортати різні журнали. Якось жінка прочитала про користь риб'ячого жиру.

"Мама щоранку варила густий бульйон з риб'ячих голів. Після цього вона готувала суп. Я щоранку його їв. А коли їхав до школи мене постійно нудило. Я ненавидів цей суп", - згадав Ектор Хіменес-Браво.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" пояснив, чому росіянам не залякати українців.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" звернувся до українців після трагедії в Києві.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" знайшов кому подякувати за кожну хвилину тиші.