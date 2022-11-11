Как сообщает Politeka.net, известный шеф-повар и бессменный судья кулинарного телепроекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво редко делится со своими поклонниками семейными фото. Однако на этот раз решил всех познакомить со своей мамой, с которой давно не виделся. Фото появились на его странице в Instagram-Stories.

Кулинар больше десяти лет живет и работает в Украине. Он признается, что скучает по родине - Колумбией. Сегодня он показал свою маму, которая год назад специально приехала к нему в Киев. На снимках кулинар запечатлел самые счастливые моменты в компании своей любимой мамы.

"Фото с прошлой жизни, а кажется это было только вчера. Цените и берегите друг друга. Это невероятно важно", - написал Эктор Хименес-Браво под снимками.

Звезда ранее вспомнил одну историю из детства. Когда он был маленьким, то каждый раз просыпался в четыре утра. Его мама любила листать различные журналы. Однажды женщина прочитала о пользе рыбьего жира.

"Мама каждое утро варила густой бульон из рыбьих голов. После этого она готовила суп. Я каждое утро его ел. А когда ехал в школу меня постоянно тошнило. Я ненавидел этот суп", — вспомнил Эктор Хименес-Браво.

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил, почему росиянам не запугать украинцев.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" обратился к украинцам после трагедии в Киеве.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" нашел кого поблагодарить за каждую минуту тишины.