Катерина Осадча почала з того, що довгі роки українці, введені в оману російською пропагандою, називали друзями не тих людей.

Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча Катерина Осадча привітала польський народ з їхнім національним святом – 104 роковинами відновленої незалежності. Вона також розкрила, як пропаганда росії довгі роки обманювала українців і вводила їх в оману. Відповідна посада з'явилася на її сторінці в Instagram.

Катерина Осадча почала з того, що довгі роки українці, введені в оману російською пропагандою, називали друзями не тих людей.

"Нас довго вводили в оману радянськими наративами. Ми довго не знали, хто наш справжній друг і справжнє плече. Дякую за все – за притулок наших людей, за грошову та моральну допомогу, за розуміння та чуйність, за те, що першими показали всьому світу , як приймати, розселяти, годувати, віддавати своє житло, селити поряд із собою, дбати", – написала українка.

Ведуча Катерина Осадча зізналася, що часто замислюється, чи могли б українці так злагоджено та масштабно відгукнутися на допомогу, як це зробили поляки. І сподівається, що "так, могли".

"З Днем Незалежності, Польща! Українську незалежність у серпні святкуватимемо разом у нас", - додала телеведуча.



Нагадаємо, Осадча звернулася до українців після "одкровень" Земфіри.

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