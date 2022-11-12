Як повідомляє Politeka.net, відома американська модель Емілі Ратаковські відносно нещодавно розлучилася і залишилася з маленьким сином жити одна після багаторічних стосунків. Дізнавшись про часті зради чоловіка, Емілі вирішила розірвати шлюб і не стала реагувати на його виправдання.

При цьому вона не забуває про себе і намагається підтримувати репутацію. Також на світських вечорах Емілі продовжує вражати і фігурою, і стилем. У білій тонкій сукні з вирізами дівчині вдалося привернути багато уваги.

"Дякую за прекрасну ніч #code8 #code8uslaunch" - пише Емілі.

У мережі відповідають: «добре, але 4-й, що входить для зображення, викликає у мене флюїди «вона навіть не ходить сюди».. хахаха 😂; емілі голуб; Олекса та Емрата на одному фото? мій Бог; Олекса ❤️; Дякую, що приєдналися до нас у такий особливий вечір! ❤️; Ви колись проводили час зі своєю дитиною?; Належить ілюмінатам 👁».

Також Емілі вдалося з'явитися відразу в кількох вбраннях і з досить яскравим макіяжем, тому багато хто звернув увагу саме на це.

Перший випуск мого подкасту High Low з Emrata вже тут! - Написала Емілі і поділилася радісною новиною з перетворенням.

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