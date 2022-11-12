Как сообщает Politeka.net, известная американская модель Эмили Ратаковски относительно недавно развелась и осталась с маленьким сыном жить одна после многолетних отношений. Узнав о частых изменах мужа, Эмили решила разорвать брак и не стала реагировать на его оправдания.

При этом о себе она не забывает и старается поддерживать репутацию. Также на светских вечерах Эмили продолжает впечатлять и фигурой, и чувством стиля. В белом тонком платье с вырезами девушке удалось привлечь много внимания.

«Спасибо за прекрасную ночь #code8 #code8uslaunch» - пишет Эмили.

В сети отвечают: «хорошо, но 4-й, который входит для изображения, вызывает у меня флюиды «она даже не ходит сюда» .. хахаха 😂; эмили голубь; Алекса и Эмрата на одном фото? мой Бог; Алекса ❤️; Спасибо, что присоединились к нам в такой особенный вечер! ❤️; Вы когда-нибудь проводили время со своим ребенком?; Принадлежит иллюминатам 👁».

Также Эмили удалось предстать сразу в нескольких нарядах и с довольно ярким макияжем, поэтому многие обратили внимание именно на это.

«Первый выпуск моего подкаста High Low с Emrata уже здесь!» - написала Эмили и поделилась радостной новостью с преображением.

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