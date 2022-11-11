Тіна Кароль у трендовому вбранні від українського дизайнера показала цікаву цибулю на червоній доріжці.

Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Тіна Кароль активно веде соціальні мережі та часто розповідає про свою роботу. На фан-сторінках артистки також часто інформують про останні події, пов'язані з діяльністю Кароль.

Так, цього разу Тіна Кароль з'явилася на прем'єрі серіалу "1899" від Netflix у Берліні. На співачці можна побачити костюм українського бренду MAZINI, чим справила враження на шанувальників.

На прем'єрі драматичного серіалу з елементами містики та жахів артистка виблискувала в костюмі карамельного відтінку, доповнила акуратними туфлями модну цибулю, а волосся знаменитість поклала у фірмові локони і зробила легкий макіяж з акцентом на коричневих губах.

«Наша красуня; Красуня Тіночка Кароль.❤; Прем'єра чого?; Наша найкраща ❤; Неймовірна Тіна Кароль».

До цього Тіна виступала у чорному лаковому топі та класичному чорному костюмі, показавши талановиті рухи та заінтригувала виконанням однієї з найпопулярніших композицій, яку переклала англійською мовою.

"Тіна Кароль – наша чарівна україночка" – пишуть фанати в мережі.

Нагадаємо, Тіна Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.

Як повідомляла Politeka, Кароль спантеличила українців незграбними висловлюваннями про особисте життя.

Також Politeka писала, що Тіна Кароль без макіяжу і в домашнім одязі наважилася показати справжню себе.