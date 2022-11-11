Тина Кароль в трендовом наряде от украинского дизайнера показала интересный лук на красной дорожке.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль активно ведет социальные сети и часто рассказывает о своей работе. На фан-страницах артистки также нередко информируют о последних событиях, связанных с деятельностью Кароль.

Так, в этот раз Тина Кароль появилась на премьере сериала «1899» от Netflix в Берлине. На певице можно увидеть костюм украинского бренда MAZINI, чем произвела впечатление на поклонников.

На премьере драматического сериала с элементами мистики и ужасов артистка блистала в костюме карамельного оттенка, дополнила аккуратными туфлями модный лук, а волосы знаменитость уложила в фирменные локоны и сделала легкий макияж с акцентом на коричневых губах.

«Наша красотка; Красавица Тиночка Кароль.❤; Премьера чего?; Наша лучшая ❤; Невероятная Тина Кароль».

До этого Тина выступала в черном лаковом топе и классическом черном костюме, показав талантливые движения и заинтриговала исполнением одной из популярных композиций, которую перевела на английский язык.

"Тина Кароль - наша очаровательная украиночка" - пишут фанаты в сети.

Напомним, Тина Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, что Тина Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.