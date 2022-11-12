Популярний грузинський продюсер і шоумен Іраклі Макацарія, який брав участь в українському сезоні "Холостяка" та інших телешоу вітчизняного телебачення, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість показав знімок зі своїм другом та розповів, як його цінує.

На новій фотографії Іраклі та його товариш відбиті у локації, яка нагадує торговий центр, схоже на те, що вони зустрілися випадково. Судячи з кадру, обидва дуже раді бачити одне одного. Перед камерою Іраклі з'явився у стильному світлому костюмі із блакитною сорочкою, а на його обличчі сяє посмішка. Друг колишнього "Холостяка" виглядає більш брутально, вони у темній куртці та сонцезахисних окулярах.

У підписі до публікації Макацарія написав грузинською мовою: "Ви багато чого запам'ятаєте в Лхіні. Ви пам'ятаєте трохи в біді, мине час, і ти зрозумієш, то заслуговує на братство. #наше сонце". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію шоумена: "Друзі пізнаються в біді", "Гіоргі-Сонце! Душа-Сонце! Серце-Сонце! Людина-Небо!", "Мої найдорожчі", "Багато разів ваше братство, золоті хлопчики", "Ми всі любимо тебе дорогий. Будь щасливий і дай бог тобі міцного здоров'я".

Нагадаємо, Зірка "1+1" Падалко показала, як окупанти руйнували інфраструктуру Херсона перед відступом: "Вже підірвали...".

Як повідомляла Politeka, Осадча звернулася до справжніх друзів України: "Нас довго вводили в оману радянськими наративами".

Також Politeka писала, що Андраде на тлі чуток про роман із Позитивом зізналася, що їх пов'язує: "Ми можемо бути разом тільки от...".