Популярный грузинский продюсер и шоумен Иракли Макацария, который принимал участие в украинском сезоне "Холостяка" и других телешоу отечественного телевидения, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость показал снимок со своим другом и рассказал, как его ценит.

На новой фотографии Иракли и его товарищ запечатлены в локации, которая напоминает торговый центр, похоже на то, что они встретились случайно. Судя по кадру, оба очень рады видеть друг друга. Перед камерой Иракли появился в стильном светлом костюме с голубой рубашкой, а на его лице сияет улыбка. Друг бывшего "Холостяка" выглядит более брутально, они в темной куртке и солнцезащитных очках.

В подписи к публикации Макацария написал на грузинском языке: "Вы многое запомните в Лхини. Вы помните немного в беде, пройдет время, и ты поймешь, то заслуживает братства. #наше солнце". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию шоумена: "Друзья познаются в беде", "Гиорги-Солнце! Душа-Солнце! Сердце-Солнце! Человек-Небо!", "Мои самые дорогие", "Много раз ваше братство, золотые мальчики", "Мы все любим тебя дорогой. Будь счастлив и дай бог тебе крепкого здоровья".

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