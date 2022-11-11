Популярна українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко розповіла про звільнені населені пункти на Херсонщині.

Популярна українська телеведуча щодня публікує в Інстаграм спеціальну добірку новин, які найбільш обговорюються за добу, і цього разу не став винятком. Відомо, що Миколаївську область повністю звільнено від окупантів! Воїнів ЗСУ зустріла Снігурівка (відео 1-2) та Павлівка.

Вчора ЗСУ звільнили 12 населених пунктів на Херсонщині (відео 3-4), туди повертаються українські прапори, зокрема до Станіслава (відео 5). Люди одночасно діляться з військовими страхами російської окупації (відео 6).

«Киселівка (відео 7) та Брускінське (відео 8– заходять), Чкалово (9) – теж під нашим прапором

Російські окупанти почали руйнувати інфраструктуру Херсона перед відступом із міста. Місцеві жителі повідомляють, що росіяни вже підірвали у Херсоні телецентр, котельні та об'єкт обленерго.

Складнішою залишається ситуація на Донецькому напрямку, каже Генштаб. Це також підтверджують бійці ЗСУ (відео 10)

Росія накопичує ракети, щоб завдати нового масованого удару – заявив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат» - повідомляє ведуча в Інстаграм.

Шанувальники підтримують побачені новини:

«Хлопці наші молодці, нехай зберігає їх Гоподь ❤️; Наші мужні воїни, нехай Господь вас береже 🙏; Спасибі ЗСУ 🙏 зберігай Бог наших Героїв 😢 сьогодні від вашої добірки Марічка ридаю 😢 від гордості та болю за людей; Боже бережи, кожного українського воїна💛; Боже, бережи Україну. Бережи наших хлопців. Слава ЗСУ 🇺🇦».

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.