Популярна українська співачка болівійського походження Мішель Андраде відповіла на чутки шанувальників про її роман із репером Олексієм Завгороднім, більш відомим під пчевдонімом – Позитив . Чутки з’явилися після того, як музиканти випустили спільну пісню. В інтерв'ю на YouTube-каналі "Люкс ФМ" артистка пояснила, які стосунки між нею та репером.
Мішель Андраде погодилася, що останнім часом справді дуже зблизилася з Позитивом . Втім, мова більше про дружні та професійні стосунки, ніж про романтичні.
Варто зазначити, що Позитив зізнався, що його серце вже давно не вільне. За словами артиста, про розлучення якого стало відомо у квітні минулого року, роман із новою обраницею закрутився до повномасштабної війни. Він розповів, що знає цю дівчину давно і раніше вони дружили.
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Нагадаємо, що Позитив закликав Потапа, який втік до Іспанії, повернутися нарешті в Україну.
Як повідомляла Politeka, Позитив емоційно звернувся до росіян, відео.
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