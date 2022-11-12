Як повідомляє Politeka.net, 53-річна знаменита актриса та співачка Дженніфер Лопес хоч і не вказує на сімейних фото свого чоловіка Бена Аффлека, вона все ж таки всіляко присвячує йому композиції з минулого, згадує про їхню першу помолку і розповідає про це в інтерв'ю.
Так, цього разу Лопес на своїй сторінці в соцмережі опублікувала кілька нових знімків, де засвітилася в особливій прикрасі, присвяченій її чоловікові.
На знімках зірка позує у білій шовковій сукні Halston та білій шубі, а на шиї у неї красується підвіска «Дженніфер і Бен».
На інших фотографіях Лопес позувала в чорній сукні від Ellie Saab із чорним хутром, також можна побачити намисто із двома рядами діамантових кольорів. На кадрах видно, як Лопес одягла платинове кільце з діамантом огранювання "кушон" у 10 карат у комплекті зі смугою з додатковими діамантами у 5 карат.
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
"Таке артою не зробити": легендарний Антонівський міст впав, сумні кадри
Український прапор уже в центрі Херсона: мешканці розповіли, що відбувається у місті і як поводяться окупанти
Відомі плани ЗСУ на зиму і звідки візьмуться тисячі новобранців: "Ми використаємо цей час..."
Дружині Остапчука несподівано погіршало перед від'їздом з України: "Дуже вчасно..."
«Коли ти вбиваєш абсолютно у БУДЬ-ЯКОМУ вигляді! 👏; Сумую за тобою; щось наддороге 😍; ти така ідеальна мама, я люблю тебе; ти все ще хитаєшся напевно 😍😍🔥; люба, ти виглядаєш дуже гарно та гаряче; Джейло виглядає набагато краще, ніж Дженніфер Еністон 😍».
Також раніше Лопес задумалася про зимове диво і показала незвично скромний образ, продемонструвавши лише свої підтягнуті форми та блискучу шкіру. Також вона звернула увагу на фігуру загалом.
«Настав час ✨☃️🎁 відчути диво. 🎁☃» - написала Лопес під кадром.
Нагадаємо, "Красуня наша": Каменських у просторій блузі позагравала з шанувальниками, відео.
Як повідомляла Politeka, "Які ноги": Кухар із "Танців зі зірками" з'явилася у незвичайних колготках, фото.
Також Politeka писала, що "Щасливі разом": екс-чоловік Лорак Марат пристрасно обійняв нову кохану, момент потрапив на камеру.