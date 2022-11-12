53-річна знаменитість у дорогих прикрасах нагадала про свій важливий статус та привернула увагу.

Як повідомляє Politeka.net, 53-річна знаменита актриса та співачка Дженніфер Лопес хоч і не вказує на сімейних фото свого чоловіка Бена Аффлека, вона все ж таки всіляко присвячує йому композиції з минулого, згадує про їхню першу помолку і розповідає про це в інтерв'ю.

Так, цього разу Лопес на своїй сторінці в соцмережі опублікувала кілька нових знімків, де засвітилася в особливій прикрасі, присвяченій її чоловікові.

На знімках зірка позує у білій шовковій сукні Halston та білій шубі, а на шиї у неї красується підвіска «Дженніфер і Бен».

На інших фотографіях Лопес позувала в чорній сукні від Ellie Saab із чорним хутром, також можна побачити намисто із двома рядами діамантових кольорів. На кадрах видно, як Лопес одягла платинове кільце з діамантом огранювання "кушон" у 10 карат у комплекті зі смугою з додатковими діамантами у 5 карат.

«Коли ти вбиваєш абсолютно у БУДЬ-ЯКОМУ вигляді! 👏; Сумую за тобою; щось наддороге 😍; ти така ідеальна мама, я люблю тебе; ти все ще хитаєшся напевно 😍😍🔥; люба, ти виглядаєш дуже гарно та гаряче; Джейло виглядає набагато краще, ніж Дженніфер Еністон 😍».

Також раніше Лопес задумалася про зимове диво і показала незвично скромний образ, продемонструвавши лише свої підтягнуті форми та блискучу шкіру. Також вона звернула увагу на фігуру загалом.

«Настав час ✨☃️🎁 відчути диво. 🎁☃» - написала Лопес під кадром.

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