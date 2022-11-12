Как сообщает Politeka.net, 53-летняя знаменитая актриса и певица Дженнифер Лопес хоть и не показывает на семейных фото своего супруга Бена Аффлека, она все же всячески посвящает ему композиции из прошлого, вспоминает об их первой помолке и рассказывает об этом в интервью.

Так, в этот раз Лопес на своей странице в соцсети опубликовала несколько новых снимков, где засветилась в особенном украшении, посвященному ее мужу.

На снимках звезда позирует в белом шелковом платье Halston и белой шубе, а на шее у нее красуется подвеска «Дженнифер и Бен».

На других фотографиях Лопес позировала в черном платье от Ellie Saab с черным мехом, также можно увидеть ожерелье с двумя рядами бриллиантовых цветов. На кадрах видно, как Лопес надела платиновое кольцо с бриллиантом огранки "кушон" в 10 карат в комплекте с полосой с дополнительными бриллиантами в 5 карат.

«Когда ты убиваешь абсолютно в ЛЮБОМ виде! 👏; Скучаю по тебе; что-то сверхдорогое😍; ты такая идеальная мама, я люблю тебя; ты все еще качаешься наверняка 😍😍🔥; дорогая, ты выглядишь очень красиво и горячо; Джейло выглядит намного лучше, чем Дженнифер Энистон 😍».

Также ранее Лопес задумалась о зимнем чуде и показала непривычно скромный образ, продемонстрировав лишь свои подтянутые формы и блестящую кожу. Также она обратила внимание на фигуру в целом.

«Пришло время ✨☃️🎁 почувствовать чудо. 🎁☃» - написала Лопес под кадром.

Напомним, "Красотка наша": Каменских в просторной блузе позаигрывала с поклонниками, видео.

Как сообщала Politeka, "Какие ноги": Кухар из "Танців з зірками" появилась в необычных колготках, фото.

Также Politeka писала, что "Счастливы вместе": экс-муж Лорак Марат страстно обнял новую возлюбленную, момент попал на камеру.