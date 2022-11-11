Чорно-білий кліп Насті Каменських та Артема Пивоварова було знято на тлі українських пейзажів.

Як повідомляє Politeka.net, українські артисти Настя Каменських та Артем Пивоваров випустили спільну пісню "Там у тополі" на вірші Павла Тичини. Спільна композиція українських артистів вийшла у рамках проекту Пивоварова "Твої вірші мої ноти". Каменських поділилася частиною кліпу на своїй сторінці в Instagram .

Чорно-білий кліп Насті Каменських та Артема Пивоварова було знято на тлі українських пейзажів.

"У своїх творах Павло Тичина дуже майстерно описує природу та взаємодію людини з нею. Його поезія сповнена любові до українських пейзажів. До того ж поет настільки точно передає кожну деталь, що можна практично відчути буйний вітер, спів тополі чи шум жита, про які він Там багатьом українцям зараз дуже не вистачає рідних пейзажів, тому робота Там у тополі — можливість подумки перенестися на Батьківщину під час прослуховування пісні чи перегляду відео", — прокоментував прем'єру Артем Пивоваров .

У свою чергу, Настя Каменських назвала спільну роботу з Пивоваровим "цікавим експериментом, який об'єднав нашу сучасність з українською класикою".

У коментарях користувачі мережі позитивно зустріли прем'єру від українських зірок та написали їм гучні компліменти, відмічаючи, що новинкою "запалили серця".

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