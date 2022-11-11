Как сообщает Politeka.net, украинские артисты Настя Каменских и Артем Пивоваров выпустили совместную песню "Там у тополі" на стихи Павла Тычины. Совместная композиция украинских артистов вышла в рамках проекта Пивоварова "Твої вірші мої ноти". Каменских поделилась частью клипа на своей странице в Instagram.
Черно-белый клип Насти Каменских и Артема Пивоварова был снятый на фоне украинских пейзажей.
"В своих произведениях Павел Тычина очень искусно описывает природу и взаимодействие человека с ней. Его поэзия полна любви к украинским пейзажам. К тому же поэт настолько точно передает каждую деталь, что можно практически почувствовать буйный ветер, пение тополя или шум ржи, о которых он пишет. Многим украинцам сейчас очень не хватает родных пейзажей, поэтому работа Там у тополі — возможность мысленно перенестись на Родину во время прослушивания песни или просмотра видео", — прокомментировал премьеру Артем Пивоваров.
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В свою очередь Настя Каменских назвала совместную работу с Пивоваровым "интересным экспериментом, объединившим нашу современность с украинской классикой".
В комментариях пользователи сети позитивно встретили премьеру от украинских звезд и написали им громкие комплименты, отмечая, что новинкой "зажгли сердца".
Напомним, Каменских заметила пророческие слова в украинском гимне.
Также Politeka писала, что Каменских показала незламных украинцев, видео трогают за душу.
Как Politeka сообщала, Каменских жестко поставила на место критиков из рф, Полякова и Потап поддержали.