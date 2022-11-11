Як повідомляє Politeka.net, українські військові зайшли до Херсона і перетворили 11 листопада 2022 року в історичний день. Місцеві, що прожили в окупації понад 250 днів, зустрічали їх зі сльозами та синьо-жовтими прапорами. Українська співачка Світлана Тарабарова теж плаче від щастя і дякує ЗСУ на своїй сторінці в Instagram.



"Так виглядає щастя. Плачу. Мій Херсон. Я люблю тебе, Україно. Дякую, дякую всім нашим воїнам. Боже, не можу зупинитися, розриває", – емоційно і щемно написала Світлана Тарабарова у своєму пості.

Співачка Світлана Тарабарова також опублікувала відео, яке вже стало вірусним. На ньому херсонці піднімають синьо-жовті прапори у центрі Херсона. Люди чекали цього місяця місяцями, тож не стримують емоцій, висловлюють безмежну подяку ЗСУ, які обіцяли повернутися і зробили це.

У коментарях користувачі мережі теж раділи та запевняли, що вільна від російської орди буде вся Україна: "Слава Україні, перемога за нами", "Неймовірне щастя і радість! Слава Господу! Слава Україні!", "Ласкаво просимо додому, Херсоне. Дякую Богу і кожному захиснику", "Так буде з кожною окупованою територією України, росіянам краще сюди навіть не потикатися", "Дякую ЗСУ за захист, бережи вас Бог".

Нагадаємо, Тарабарова чесно розповіла про труднощі та заявила, чому їхня родина втратить будинок.

Як повідомляла Politeka, Тарабарова відмовилася критикувати подругу Тодоренко через її мовчання.

Також Politeka писала, що Тарабарова у сльозах розповіла, чому змушена продати свій будинок.