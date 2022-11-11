Как сообщает Politeka.net, украинские военные зашли в Херсон и превратили 11 ноября 2022 в исторический день. Местные, прожившие в оккупации более 250 дней, встречали их со слезами и сине-желтыми флагами. Украинская певица Светлана Тарабарова тоже плачет от счастья и благодарит ВСУ на своей странице в Instagram.



"Так выглядит счастье. Плачу. Мой Херсон. Я люблю тебя, Украина. Спасибо, спасибо всем нашим воинам. Боже, не могу остановиться, разрывает", – эмоционально и щемяще написала Светлана Тарабарова в своем посте.

Певица Светлана Тарабарова также опубликовала видео, которое уже стало вирусным. На нем херсонцы поднимают сине-желтые флаги в центре Херсона. Люди ждали этого месяца месяцами, поэтому не сдерживают эмоций, выражают безграничную благодарность ВСУ, которые обещали вернуться и сделали это.

В комментариях пользователи сети тоже радовались и уверяли, что свободна от российской орды будет вся Украина: "Слава Украине, победа за нами", "Непередаваемое счастье и радость! Слава Господу! Слава Украине!", "Добро пожаловать домой, Херсон. Спасибо Богу и каждому защитнику", "Так будет с каждой оккупированной территорией Украины, россиянам лучше сюда даже не соваться", "Спасибо ВСУ за защиту, береги вас Бог".

Напомним, что Тарабарова честно рассказала о трудностях и заявила, почему их семья потеряет дом.

Как сообщала Politeka, Тарабарова отказалась критиковать подругу Тодоренко из-за ее молчания.

Также Politeka писала, что Тарабарова в слезах рассказала, почему вынуждена продать свой дом.