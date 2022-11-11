Популярна українська блогерка Даша Ульянова після перемоги у шоу "Холостяк" вирішила продовжити займатися своєю сторінкою в Інстаграм та часто спілкується з фанатами. Щоб привертати увагу, Даша не забуває нагадувати про своє минуле, раніше дівчина була майстром спорту з гімнастики.

Цього разу Ульянова вирішила подуріти і показала типову поведінку дівчат за кермом і як вони всі підлаштовують під себе. Пересуваючи сидіння на потрібне місце, фарбуючи губи та ставлячи музику – дівчина насмішила українок, адже багато хто впізнав себе.

«Підвезти? 🙃» - пожартувала Даша.

У мережі відреагували: «Точно, у мене чоловік колись сідає в мою машину в жаху щоразу 😅; З ременем це топчик 😂 вічно він не висовується 😂😂; Дуже схоже на мене); Ну, нарешті, контент під'їхав 😂; Ага Даша 😉; Іржу в голос 😂; Як це знайомо 🤣👍; На вживаючу схожа 😂; Це я на всі 100% 😂🔥».

Також Даша вирішила показати свій шлях розвитку за останні місяці. Даша зізналася, що це було дуже нелегко і вона не хоче показувати ідеальну картинку, воліючи бути собою.

"Все залежить тільки від тебе! Ніхто не прийде, зовсім ніхто, все залежить тільки від тебе», - заявила Даша і чесно показала кадри.

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