На своей странице в Instagram Падалко рассказала, как ВСУ продвигаются в Кременную и блокируют оккупационные войска на правом берегу Днепра в Херсонской области, так считает Институт изучения войны. В то же время, у оккупантов, отмечают аналитики, не получается продвинуться в районе Бахмута.

Также Маричка Падалко представила подборку обсуждаемых тем за последние сутки.

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Тем временем россия блокирует вывоз украинского зерна (фото 6) – сообщает украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков. После поражения своих кораблей у оккупированного полуострова россияне решили заблокировать зерновой коридор.

Украина ответила на заявления российского министра иностранных дел о готовности его страны к переговорам. Украина тоже готова, как отмечает и президент, и министр Кулеба, но есть два условия – немедленное прекращение войны и вывод российских войск с нашей территории за пределы границ по состоянию на 1991 год.

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Украинские бизнесы не забыли о Хэллоуин, который отмечают завтра во многих странах. Сегодняшние инсталляции по сравнению с ужасами, которые несут оккупанты, выглядят почти «по-домашнему» (фото 9 -10)» - добавила ведущая.

Напомним, звезда "Евровидения" Руслана поделилась трагическим известием с украинцами.

Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" с формами напоказ неожиданно заговорила о Боге.

Также Politeka писала, что 21-летняя внучка Софии Ротару поразила видом на прогулке в Нью-Йорке.