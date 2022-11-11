Популярная украинская блогерша Даша Ульянова после победы в шоу "Холостяк" решила продолжить заниматься своей страницей в Инстаграм и часто общается с фанатами. Чтобы привлекать внимание, не забывает Даша напоминать о своем прошлом, ранее девушка была мастером спорта по гимнастике.

В этот раз Ульянова решила подурачиться и показала типичное поведение девушек за рулем и как они все подстраивают под себя. Передвигая сидение на нужное место, крася губы и ставя музыку - девушка насмешила украинок, ведь многие узнали себя.

«Подвезти? 🙃» - отшутилась Даша.

В сети отреагировали: «Точно, у меня муж когда садится в мою машину в ужасе каждый раз 😅; С ремнем это топчик 😂вечно он не высовывается 😂😂; Очень похоже на меня); Ну, наконец, контент подъехал😂; Ага Даша😉; Ржу в голос 😂; Как это знакомо🤣👍; На употребляющую похожа 😂; Это я на все 100% 😂🔥».

Также Даша решила показать свой путь развития за последние месяцы. Даша призналась, что это было очень нелегко и она не хочет показывать идеальную картинку, предпочитая быть собой.

«Все зависит только от тебя! Никто не придет, совсем никто, все зависит только от тебя» - заявила Даша и честно показала кадры.

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