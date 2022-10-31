Как сообщает Politeka.net, утро 31 октября снова началось с сигналов воздушной тревоги и звуков взрывов. Россия еще раз массово обстреляла украинские города, ударила по объектам критической инфраструктуры.

Известные люди Украины снова обращаются к подписчикам со всего мира, призывают не молчать и наконец дать достойный отпор убийствам мирных людей. Известная телеведущая Лилия Ребрик тоже не промолчала.

Об ужасном утре 31 октября, которое началось с многочисленных взрывов в разных городах, знаменитости активно рассказывают в соцсетях. А также призывают украинцев беречь себя и во время тревоги обязательно находиться в укрытиях. Тем временем Лилия Ребрик показала фото в Instagram с задымлением после ракетного удара.

"Какие же они ущербные... Ничего другого не могут сделать, как только бить по критически важной инфраструктуре, чтобы оставить людей без света и тепла", - отметила Лилия Ребрик.

Стоит напомнить, что россия стремится оставить Украину без света, воды, тепла. Однако не может понять, что это не заставит нас перестать бороться за свою страну. Украинцы могут прожить без электроэнергии, но никогда не будут жить в неволе.

Напомним, что Ребрик в осеннем луке покорила развлечениями на природе с дочерями.

Как сообщала Politeka, Ребрик тронула украинцев до слез встречей семьи, которая увиделась впервые с 24 февраля.

Также Politeka писала, что Ребрик насладилась осенним деньком в трендовом образе.