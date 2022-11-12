Популярна українська модель та блогерка Анна Неплях, яка минулого року здобула титул "Міс Україна-Всесвіт", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина збентежила шанувальників, показавши незвичайні знімки з нової фотосесії.

На нових фотографіях Анну знято в Національному музеї народної архітектури та побуту України в Києві, для зйомки вона обрала старий млин. Перед камерою вона з'явилася у стильному світлому костюмі-трійці з укороченими брюками та жилеткою, а доповнює образ білий капелюх із широкими краями. Її волосся зібране в елегантному укладанні, а на обличчі легкий макіяж, вона кидає загадкові погляди в камеру, доповнюючи це сміливими позами.

У підписі до публікації Неплях наголосила на фотографі, який її знімав. Користувачі відразу почали коментувати нову фотосесію дівчини, засипаючи її компліментами: "Дуже красиві фото", "Неймовірні фото, неймовірна Аня", "Вогонь", "Красуня", "Люблю", "Неймовірна красуня".

Зазначимо, раніше Анна вже публікувала кадри, зняті в цьому музеї, щоправда, там вона позувала в іншій локації, але в цьому ж образі. Треба сказати, що і попередні фотографії викликали не менший захват у шанувальників моделі.

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