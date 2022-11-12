Популярна українська модель та блогерка Анна Неплях, яка минулого року здобула титул "Міс Україна-Всесвіт", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина збентежила шанувальників, показавши незвичайні знімки з нової фотосесії.
На нових фотографіях Анну знято в Національному музеї народної архітектури та побуту України в Києві, для зйомки вона обрала старий млин. Перед камерою вона з'явилася у стильному світлому костюмі-трійці з укороченими брюками та жилеткою, а доповнює образ білий капелюх із широкими краями. Її волосся зібране в елегантному укладанні, а на обличчі легкий макіяж, вона кидає загадкові погляди в камеру, доповнюючи це сміливими позами.
У підписі до публікації Неплях наголосила на фотографі, який її знімав. Користувачі відразу почали коментувати нову фотосесію дівчини, засипаючи її компліментами: "Дуже красиві фото", "Неймовірні фото, неймовірна Аня", "Вогонь", "Красуня", "Люблю", "Неймовірна красуня".
Зазначимо, раніше Анна вже публікувала кадри, зняті в цьому музеї, щоправда, там вона позувала в іншій локації, але в цьому ж образі. Треба сказати, що і попередні фотографії викликали не менший захват у шанувальників моделі.
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
"Таке артою не зробити": легендарний Антонівський міст впав, сумні кадри
Український прапор уже в центрі Херсона: мешканці розповіли, що відбувається у місті і як поводяться окупанти
Другий фронт: політик Дмитро Співак повідомив, що потрібно зробити, щоб Україна розвивалася
Маленькому синові Павлика погіршало, дружина музиканта поділилася переживаннями: "Як це все витримати"
Нагадаємо, Зірка "1+1" Падалко показала, як окупанти руйнували інфраструктуру Херсона перед відступом: "Вже підірвали...".
Як повідомляла Politeka, Осадча звернулася до справжніх друзів України: "Нас довго вводили в оману радянськими наративами".
Також Politeka писала, що Андраде на тлі чуток про роман із Позитивом зізналася, що їх пов'язує: "Ми можемо бути разом тільки от...".