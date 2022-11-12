Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая в прошлом году получила титул "Мисс Украина-Вселенная", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка обескуражила поклонников, показав необычные снимки из новой фотосессии.

На новых фотографиях Анна запечатлена в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины в Киеве, для съемки она выбрала старую мельницу. Перед камерой она пояивлась в стильном светлом костюме-тройке с укороченными брюками и жилеткой, а дополняет образ белая шляпа с широкими краями. Ее волосы собраны в элегантной укладке, а на лице легкий макияж, она кидает загадочные взгляды в камеру, дополняя это смелыми позами.

В подписи к публикации Неплях отметила фотографа, который ее снимал. Пользователи тут же принялись комментирвоать новую фотосессию девушки, засыпая ее комплиментами: "Очень красивые фото", "Невероятные фото, невероятная Аня", "Огонь", "Красотка", "Обожаю", "Невероятная красавица".

Отметим, ранее Анна уже публиковала кадры, снятые в этом музее, правда там она позировала в другой локации, но в этом же образе. Надо сказать, что и предыдущие фотографии вызвали не меньший восторг у поклонников модели.

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