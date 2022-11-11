Популярний український телеведучий, шоумен, продюсер та чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов, який зараз працює у "Сніданку з 1+1", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка виклала кадри з Херсона, який 11 листопада звільнили від російських окупантів.

На відео, яке виклав Юрій, можна побачити, як місцеві жителі зривають із білборду плакат із написом "росія тут назавжди". Так, один із чоловіків виліз на драбину і зриває клаками російський банер, ще кілька чоловіків підтримують його для безпеки, а решта стоять поряд і спостерігають за цим. Також телеведучий виклав ще одне відео із вулиць вже українського Херсона.

У підписі до публікації Горбунов написав: "Херсон позбавляється від лайна на бордах! Тут Україна! Завжди була і буде! Слава вам, героїчні воїни ЗСУ! Херсон – це Україна!". Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію шоумена: "Слава Україні! Слава нашим захисникам", "Слава нашим захисникам", "Яке щастя!", "Нарешті!", "Чекаємо, чекаємо... Наступне звільнення Маріуполя! Слава Україні! Героям слава", "Слава ЗСУ. Херсон був, є, і буде лише в Україні!".

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