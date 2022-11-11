Популярный украинский телеведущий, шоумен, продюсер и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов, который сейчас работает в "Сніданку з 1+1", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда выложил кадры из Херсона, который 11 ноября освободили от российских оккупантов.

На видео, которую выложил Юрий, можно увидеть, как местные жители срывают с билборда плакат с надписью "россия здесь навсегда". Так, один из мужчин вылез на стремянку и срывает клоками российский баннер, еще несколько мужчин поддерживают его для безопасности, а остальные стоят рядом и наблюдают за этим. Также телеведущий выложил еще одно видео с улиц уже украинского Херсона.

В подписи к публикации Горбунов написал: "Херсон избавляется от дерьма на бордах! Здесь Украина! Всегда была и будет! Слава вам, героические воины ВСУ! Херсон – это Украина!". Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию шоумена: "Слава Украине! Слава нашим защитникам", "Слава нашим защитникам", "Какое счастье!", "Наконец!", "Ждем, ждем... Следующее освобождение Мариуполя! Слава Украине! Героям слава", "Слава ВСУ. Херсон был, есть, и будет только в Украине!".

Напомним, Звезда "1+1" Падалко показала, как оккупанты разрушали инфраструктуру Херсона перед отступлением: "Уже взорвали...".

Как сообщала Politeka, Осадчая обратилась к настоящим друзьям Украины: "Нас долго вводили в заблуждение советскими нарративами".

Также Politeka писала, что Андраде на фоне слухов о романе с Позитивом призналась, что их связывает: "Мы можем быть вместе только вот...".