У коментарях користувачі мережі не лише оцінили миле відео знаменитості Олі Цибульської, а й поспішили відповісти на її запитання.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Ольга Цибульська почала зустрічатися зі своїм майбутнім чоловіком Сергієм Грисюком ще дітьми, коли навчалися у 10-му класі. Тому мали змогу спостерігати, як дорослішав і змінювався кожен із них. Пара виховує сина Нестора. На своїй сторінці в Instagram артистка показала ранок із одним із своїх улюблених чоловіків.



Зокрема, Ольга Цибульська опублікувала відео, на якому лежить у ліжку, перебуваючи у готельному номері міста Луцька.

"Щоб прокинутися вранці з чоловіком, який тебе дуже любить, треба просто його народити", - заявила артистка. До об'єктиву камери відразу потрапив син артистки Нестор, якого вона притягла до себе. Зіркова мама та її син одразу ж щасливо посміхнулися.

"Я прокинуся в Луцьку. А ти?", - додала Ольга Цибульська, звернувшись до користувачів мережі із запитанням.

У коментарях користувачі мережі не тільки оцінили миле відео знаменитості, а й поспішили відповісти на її запитання: "Я теж прокинулася в Луцьку з двома синочками улюбленцями!", "І смішно і плакати хочеться, це правда", "100%! Це безцінна і безкорисливе Кохання".

Нагадаємо, Цибульська розповіла, чому наважилася показати чоловіка вперше за 20 років, фото.

Як Politeka повідомляла, чоловік Цибульської заговорив про її стосунки з Дзідзьо.

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