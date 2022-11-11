В комментариях пользователи сети не только оценили милое видео знаменитости Оли Цибульской, но и поспешили ответить на ее вопрос.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Ольга Цибульская начала встречаться со своим будущим мужем Сергеем Грисюком еще детьми, когда учились в 10-м классе. Поэтому имели возможность наблюдать, как взрослел и менялся каждый из них. Пара воспитывает сына Нестора. На своей странице в Instagram артистка показала утро с одним из своих любимых мужчин.



В частности, Ольга Цибульская опубликовала видео, на котором лежит в постели, находясь в гостинничном номере города Луцка.

"Чтобы проснуться утром с мужчиной, который тебя очень любит, нужно его просто родить", - заявила артистка. В объектив камеры сразу попал сын артистки Нестор, которого она притянула к себе. Звездная мама и ее сын сразу же счастливо улыбнулись.

"Я проснусь в Луцке. А ты?", - добавила Ольга Цибульская, обратившись к пользователям сети с вопросом.

В комментариях пользователи сети не только оценили милое видео знаменитости, но и поспешили ответить на ее вопрос: "Я тоже проснулась в Луцке с двумя синочками любимчиками!", "И смешно и плакать хочется, это правда", " 100%! Это бесценная и бескорыстная Любовь".

Напомним, Цибульская рассказала, почему отважилась показать мужа впервые за 20 лет, фото.

Как Politeka сообщала, муж Цибульской заговорил о ее отношениях с Дзидзьо.

Также Politeka писала, Цибульская впервые показала мужа и рассекретила его имя.