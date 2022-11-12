Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар, яка судить проект "Майстер Шеф". Зірка після 24 лютого зайнялася організацією благодійних вечерь, збираючи гроші для України, остання з яких пройшла у Нью-Йорку. А нещодавно зірка розповідала, що не повертатиметься в Україну з дочкою, адже дуже переймається її безпекою.
Але, як можна зрозуміти, все змінилося, адже на нових кадрах в Інстаграм Оля розповіла про свій переїзд до Києва для зйомок проекту "Майстер Шеф". Мартинівська дочка вирішила взяти з собою.
"Ця дівчинка, якій все подобається, де б ми не були. Головне щоб разом. Мені так пощастило", - розповіла Ольга у своєму блозі.
А на другому сторисі зірка вирішила відповісти на запитання фанатки.
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"Веруня теж із вами?", - запитала фанатка.
"Вірунчик буде в Україні. Вчиться вона продовжить в онлайн два місяці", - написала Мартиновська.
Нагадаємо, Ярославський із "Майстер Шеф" показав, як проводить час із Мартинівською.
А ще Politeka повідомляла, що Мартинівська з "Майстер Шеф" зацікавила походом на побачення.
Також Politeka писала, що Ольга Мартиновська із "Майстер Шеф" засвітилася з Ярославським