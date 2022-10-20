Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" показал, как проводит время с Ольгой Мартыновской.

Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар и судья "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после начала полномасштабного вторжения занялся организацией благотворительных ужинов, собирая деньги для Украины вместе с Ольгой Мартыновской, коллегой по "Мастер Шеф". А сейчас парочка находится в Нью-Йорке, где организовывали тоже благотворительный вечер, где выступила Тина Кароль.

Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанами не только рецептами, но и личными кадрами.

"Решил немножко выгулять девочку. Самолет через 2 часа нужно домой", - написал Ярославский, сделав фотографию Ольги на фоне довольно необычного здания.

Стоит отметить, что Ярославский с Мартыновской также пишут вместе новую книгу об украинской кухне.

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