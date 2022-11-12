Шеф-повар Ольга Мартыновская, которая судит "Мастер Шеф", рассказала, что возьмет с собой дочь в Веру в Украину.

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая судит проект "Мастер Шеф". Звезда после 24 февраля занялась организацией благотворительных ужинов, собирая деньги для Украины, последний из которых прошел в Нью-Йорке. А недавно звезда рассказывала, что не будет возвращаться в Украину с дочерью, ведь очень переживает за ее безопасность.

Но как можно понять, все изменилось, ведь на новых кадрах в Инстаграм Оля рассказала о своем переезде в Киев для съемок проекта "Мастер Шеф". Дочь Мартыновская решила взять с собой.

"Эта девочка, которой все нравится, где бы мы ни были. Главное, чтобы вместе. Мне так повезло", - рассказала Ольга в своем блоге.

А на втором сторис звезда решила ответить на вопрос фанатки.

"Веруня тоже с вами?", - спросила фанатка.

"Верунчик тоже будет в Украине. Учится она продолжит в онлайн два месяца", - написала Мартыновская.

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