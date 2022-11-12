Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая судит проект "Мастер Шеф". Звезда после 24 февраля занялась организацией благотворительных ужинов, собирая деньги для Украины, последний из которых прошел в Нью-Йорке. А недавно звезда рассказывала, что не будет возвращаться в Украину с дочерью, ведь очень переживает за ее безопасность.
Но как можно понять, все изменилось, ведь на новых кадрах в Инстаграм Оля рассказала о своем переезде в Киев для съемок проекта "Мастер Шеф". Дочь Мартыновская решила взять с собой.
"Эта девочка, которой все нравится, где бы мы ни были. Главное, чтобы вместе. Мне так повезло", - рассказала Ольга в своем блоге.
А на втором сторис звезда решила ответить на вопрос фанатки.
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"Веруня тоже с вами?", - спросила фанатка.
"Верунчик тоже будет в Украине. Учится она продолжит в онлайн два месяца", - написала Мартыновская.
Напомним, Ярославский из "Мастер Шеф" показал, как проводит время с Мартыновской
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Также Politeka писала, что Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" засветилась с Ярославским