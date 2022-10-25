Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар и судья "Мастер Шеф". Знаменитость, как и другие звезды, активно поддерживает Украину в борьбе с россиянами и организовывает благотворительные ужины, где собирает деньги в помощь стране. С Ольгой также работает ее коллега Владимир Ярославский, с которым Мартыновская сейчас также пишет книгу об украинской кухне.

А на днях звезды организовали благотворительный ужин, который проходил в Нью-Йорке. На мероприятии также присутствовала Тина Кароль.

Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами. А так как Мартыновская недавно признавалась, что у нее творческий кризис, то она сейчас не радует украинцев новыми блюдами.

Поэтому в этот раз Ольга поделилась фото, где была вместе с Владимиром Ярославским.

"Получили фото с вечера в Нью-Йорка. Лелик и Болик. Спойлер, следующая в Варшаве (благотворительный ужин, - прим. ред.)", - написала Ольга.

Напомним, расстроенная Мартыновская из "Мастер Шеф" разоткровенничалась о проблемах

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