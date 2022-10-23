Шеф-повар Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" показала себя и рассказала о проблеме, с которой столкнулась.

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после 24 февраля звезда занялась организацией благотворительных вечеров, собирая деньги для Украины. Последний такой прошел в Нью-Йорке, где выступила также Украинская певица Тина Кароль.

Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Мартыновская показалаа себя и рассказала о проблеме.

"Я совсем перестала постить рецепты. И вообще перестала постить. Дома не готовлю. Ничего не готовлю. Совсем ничего. Только работа и благотворительные вечера. Вдохновение никак не возвращается, что делать?", - написала Ольга.

"Я та, которая вдохновляла других готовить, сама его потеряла то вдохновение. Самой теперь интересно, решить эту задачу и найти тот источник. Когда найду, обязательно вам расскажу", - добавила Мартыновская.

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