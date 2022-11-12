Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу блогерка та засновниця благодійного фонду записала відео, в якому відповіла на звинувачення пропагандиста соловйова у фашизмі.

Раніше Маша показувала фанатам скріншоти з телеграм-каналу путініста соловйова, де він звинувачує її у фашизмі. Так тепер вона знову показала ці скріншоти і записала відповідь на всю російську пропаганду. У своєму відео Єфросиніна розповіла про бомбардування Києва та інших українських міст та відповіла на головне питання – чому росіяни хочуть стерти українців.

У підписі до публікації Єфросиніна написала: "Коли салавйов звинувачував мене у фашистських закликах, він ймовірно, що був під гіпнозом, або під важкими колесами. Бо якщо ми фашисти, то хто тоді вони? І чому вони так по-звірячому знищують наш народ та землі? Сьогодні зранку розбомблено п’ятиповерхівку у Миколаєві. Київ поглинає у темряву через нові бомбардування інфраструктур. Свинорилі можуть хоч язики стерти, оббрехуючи нас. Meta може нещадно банити всю правду від українців. Ми ж все одно з вами знаємо, чому росіяни хочуть нас стерти. Моя особиста відповідь на це питання наприкінці відео".

Наприкінці відео Марія відповіла: "Ось чому вони хочуть нас стерти, підкорити, зламати, знищити, вбити? Знаєте, чому? Тому що ми є життя, а вони - смерть".

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