Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз блогерша и основательница благотворительного фонда записала видео, в котором ответила на обвинения пропагандиста соловьева в фашизме.

Ранее Маша показывала фанатам скриншоты с телеграмм-канала путиниста соловьева, где он обвиняет ее в фашизме. Так, теперь она снова показала эти скриншоты и записала ответ на всю российскую пропаганду. В своем видео Ефросинина рассказала о бомбардировках Киева и других украинских городов и ответила на главный вопрос – почему россияне хотят стереть украинцев.

В подписи к публикации Ефросинина написала: "Когда салавьев обвинял меня в фашистских призывах, он, вероятно, был под гипнозом или под тяжелыми колесами. Если мы фашисты, то кто тогда они? И почему они так зверски уничтожают наш народ и земли? Сегодня утром разбомблена пятиэтажка в Николаеве. Киев поглощает в темноту из-за новых бомбардировок инфраструктур. Свинорилы могут хоть языки стереть, оболгая нас. Meta может беспощадно банить всю правду от украинцев. Мы ведь все равно с вами знаем, почему россияне хотят нас стереть. Мой личный ответ на этот вопрос в конце видео".

В конце видео Мария ответила: "Вот почему они хотят нас стереть, покорить, сломать, уничтожить, убить? Знаете, почему? Потому что мы – есть жизнь, а они – смерть".

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