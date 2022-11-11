Артист Павло Зібров вважає, що сьогодні люди не слухатимуть російськомовних хітів через війну, розв'язану росією.

Артист Павло Зібров відмовився від російськомовних пісень ще 2014 року. Проте до повномасштабного вторгнення у його репертуарі залишалася одна російськомовна пісня. Про це він розповів в інтерв'ю виданню " КП в Україні ", а також зізнався, що далі робитиме зі своїми російськомовними хітами.

Павло Зібров вважає, що сьогодні люди не слухатимуть російськомовні хіти через війну, розв'язану Росії.

"З 2014 року я залишив у своєму репертуарі одну пісню російською мовою - "Жінка кохана". А з 2022 року я її відклав у довгу скриньку. Поки що не планую перекладати. Ми пробували, але нічого з цього не вийшло", - з жалем констатував український виконавець.

Крім того, Павло Зібров розповів, що саме в цьому й велика проблема нашого шоу-бізнесу, що дуже довго звучали на радіо саме російськомовні пісні.

"Проблема нашого шоубізу була в тому, що російськомовний контент переважав, тому маємо такий результат. Зараз я радий, що випускають виключно україномовний матеріал, так і має бути. Ми за це боролися дуже довго. Ми ж в Україні живемо, і треба свою мову та свою культуру піднімати", - зазначив Павло Зібров.

Нагадаємо, що Полякову та Єфросинину після скандалу спробував напоумити Зібров.

Як повідомляла Politeka, Зібров побував на виставі Могилевської і не став мовчати.

Також Politeka писала, що найбагатша співачка України звернулася зворушливо до Зіброва, Павло відповів.



