Артист Павел Зибров считает, что сегодня люди не будут слушать русскоязычные хиты из-за войны, развязанной россией.

Артист Павел Зибров отказался от русскоязычных песен еще в 2014 году. Однако до полномасштабного вторжения в его репертуаре оставалась одна русскоязычная песня. Об этом он рассказал в интервью изданию "КП в Украине", а также признался, что дальше будет делать со своими русскоязычными хитами.

Павел Зибров считает, что сегодня люди не будут слушать русскоязычные хиты из-за войны, развязанной рф.

"С 2014 года я оставил в своем репертуаре одну песню на русском языке – "Женщина любимая". А с 2022 года я ее отложил в долгий ящик. Пока что не планирую переводить. Мы пробовали, но ничего из этого не вышло", - с сожалением констатировал украинский исполнитель.

Кроме того, Павел Зибров рассказал, что именно в этом и большая проблема нашего шоубизнеса, что очень долго на радио звучали именно русскоязычные песни.

"Проблема нашего шоубиза была в том, что русскоязычный контент преобладал, поэтому и имеем такой результат. Сейчас я рад, что выпускают исключительно украиноязычный материал, так и должно быть. Мы боролись очень долго за это. Мы же в Украине живем, и надо свой язык и свою культуру поднимать", - отметил Павел Зибров.

Напомним, что Полякову и Ефросинину после скандала попытался вразумить Зибров.

Как сообщала Politeka, Зибров побывал на спектакле Могилевской и не стал молчать.

Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины обратилась трогательно к Зиброву, Павел ответил.



