Артист Павел Зибров отказался от русскоязычных песен еще в 2014 году. Однако до полномасштабного вторжения в его репертуаре оставалась одна русскоязычная песня. Об этом он рассказал в интервью изданию "КП в Украине", а также признался, что дальше будет делать со своими русскоязычными хитами.
Павел Зибров считает, что сегодня люди не будут слушать русскоязычные хиты из-за войны, развязанной рф.
"С 2014 года я оставил в своем репертуаре одну песню на русском языке – "Женщина любимая". А с 2022 года я ее отложил в долгий ящик. Пока что не планирую переводить. Мы пробовали, но ничего из этого не вышло", - с сожалением констатировал украинский исполнитель.
Кроме того, Павел Зибров рассказал, что именно в этом и большая проблема нашего шоубизнеса, что очень долго на радио звучали именно русскоязычные песни.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
"В открытом гробу": появились кадры с пышных похорон коллаборанта Стремоусова
У участницы «Холостяка» был роман с известным украинским актером, названо его имя: "Очень люблю…"
В Генштабе ВСУ сказали, что думают о "линии Вагнера": и намекнули на сюрприз для оккупантов
«Странно, что Путин это поощряет»: у российской элиты новый повод для паники, и это не война
"Проблема нашего шоубиза была в том, что русскоязычный контент преобладал, поэтому и имеем такой результат. Сейчас я рад, что выпускают исключительно украиноязычный материал, так и должно быть. Мы боролись очень долго за это. Мы же в Украине живем, и надо свой язык и свою культуру поднимать", - отметил Павел Зибров.
Напомним, что Полякову и Ефросинину после скандала попытался вразумить Зибров.
Как сообщала Politeka, Зибров побывал на спектакле Могилевской и не стал молчать.
Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины обратилась трогательно к Зиброву, Павел ответил.