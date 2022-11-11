Популярна актриса та перша «Холостячка» популярного реаліті-шоу Ксенія Мішина вирушила на невеликий відпочинок разом із єдиним сином. Вона ділиться щасливими кадрами, вражає розповідями про розвиток та ділиться зауваженнями.

Цього разу на представлених кадрах Ксенія похвалилася талантом сина – він зняв для неї відео біля басейну. Мішина вирішила поплавати і заразом захопила дівчат фігурою, над якою активно працює, дотримується спеціального раціону, ходить до масажиста і на різні процедури.

«От знімав мій син, мій сторімейкер. Пішли відпочивати! Трапляються ж дива!» – написала Мішина.

«Сексуальність… Це енергія. Поєднання високих енергофізичних якостей. Це про вільну безмежну свідомість, вміння керувати собою, любити себе і створювати правильне та спокійне ставлення до життя. Тут немає місця заперечення своєї природи. І надто помилково думати, що сексуальність належить виключно коротким спідницям.

Та глибина, яка ховається за цим словом, здатна керувати світом, людьми та станами. Навчаюсь :) Ось такі суботні міркування 😆» - пише Мішина під новими кадрами.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

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