Украинская актриса, победительница "Танцев со звездами" и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина показала интересные кадры из отдыха.

Популярная актриса и первая «Холостячка» популярного реалити-шоу Ксения Мишина отправилась на небольшой отдых вместе с единственным сыном. Она делится счастливыми кадрами, впечатляет рассказами о развитии и делится замечаниями.

В этот раз на представленных кадрах Ксения похвасталась талантом сына - он снял для нее видео у бассейна. Мишина решила поплавать и заодно восхитила девушек фигурой, над которой активно работает, придерживается специального рациона, ходит к массажисту и на разные процедуры.

«Вот снимал мой сын, мой сторимейкер. Пошли отдыхать! Случаются же чудеса!» - написала Мишина.

«Сексуальность… Это энергия. Сочетание высоких энергофизических качеств. Это о свободном безграничном сознании, умении управлять собой, любить себя и создавать правильное и спокойное отношение к жизни. Здесь нет места отрицанию своей природы. И слишком ошибочно думать, что сексуальность принадлежит исключительно коротким юбкам.

Та глубина, которая скрывается за этим словом, способна управлять миром, людьми и сословиями. Учусь :) Вот такие субботние соображения 😆» - пишет Мишина под новыми кадрами.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

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